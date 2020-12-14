Минсельхоз, завоз, психоз

Минсельхоз республики продолжает работу с обращениями граждан, поступившими через социальные сети. Так, в социальных сетях активно распространяются фотографии и информация, где сообщается, что в с. Оленегорск Аллаиховского района АО «Якутопторг» и ОАО «Туймаада Агроснаб» доставили испорченные овощи.

Как прокомментировал ситуацию заместитель министра сельского хозяйства республики Василий Афанасьев, жалобы поступают на картофель, завезенный еще в сентябре текущего года водным путем в пос. Чокурдах. Доставка была осуществлена теплоходом-рефрижератором «Михаил Мальчиков». На момент доставки в пос. Чокурдах, картофель был надлежащего качества. Из пос. Чокурдах картофель был вывезен в село Оленегорск моторными лодками силами муниципалитета.

«Каждая партия картофеля проверяется минимум три раза: при поступлении на склад, при отгрузке со склада и при разгрузке в местах реализации специальной комиссией, состоящей из специалистов Минсельхоза, ГоскомОБЖ, республиканской семенной инспекции и представителей района» — отметил Афанасьев.

Также замминистра отметил, что на данный момент в с. Оленегорск, как и во всех арктических наслегах, отсутствуют условия качественного хранения картофеля и овощей.

«Если картофель употребляется в течении длительного срока, то он требует соответствующих специализированных условий хранения. Такие условия хранения АО «Якутоптторг» в своих филиалах на данный момент обеспечить не может. Поэтому мы ставим вопрос о необходимости строительства в арктических улусах логистических центров со специализированными овощехранилищами» — сообщил Василий Афанасьев.

Также замминистра добавил, что 25 ноября был осуществлен авиарейс по доставке картофеля и овощей в пос. Чокурдах в объеме 5,1 тонн, также 1 и 5 декабря произведены два авиарейса с расширенным ассортиментом СЗПТ в объеме 11 тонн. Все эти завезенные объемы продовольствия были реализованы в самом поселке Чокурдах. В село Оленегорск из-за отсутствия транспортных соединений, доставка картофеля и расширенного перечня СЗПТ еще не осуществлена. Поэтому, на данный момент планируется произвести 1 чартерный авиарейс с расширенным ассортиментом СЗПТ в объеме 8,9 тонн со стыковочными вертолетными рейсами в села Оленегорск, Чкалов и Нычала Аллаиховского района.