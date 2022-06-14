Минсельхоз Якутии незаконно выдал субсидию

Прокуратура республики провела проверку соблюдения бюджетного законодательства.

Установлено, что в 2020 году по результатам проведенного отбора министерством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) одному из акционерных обществ предоставлена субсидия на возмещение части затрат по организации заготовки и переработки кожевенно-мехового сырья, переработки пушнины в размере 60 млн рублей.

При проверке законности выдачи средств выявлено, что субсидия предоставлена юридическому лицу в рамках государственной программы республики по направлению «Поддержка хозяйств, занимающихся промысловой охотой», получателями средств субсидии по которой могут быть только хозяйства, занимающиеся промысловой охотой. Таким образом, общество не отвечало установленным программой требованиям, субсидия выдана незаконно.

Ввиду не принятия Министерством сельского хозяйства республики мер по устранению выявленных нарушений и возврату неправомерно выданных средств субсидии в бюджет республики по актам реагирования прокуратуры республики и Счетной палаты Республики Саха (Якутия), прокуратура республики обратилась с иском в Арбитражный суд о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности ничтожной сделки.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.