Минсельхоз Якутии доставил свежие местные продукты раненым якутским бойцам

Министерство сельского хозяйства Якутии инициировало поставки сельхозпродукции республики якутским бойцам, проходящим реабилитацию в лечебных учреждениях центральных городов страны.

Так, на прошлой неделе минсельхоз региона закупил мясную продукцию сельскохозяйственного кооператива «Эрэл» Намского улуса. Продукты уже доставлены раненым якутским солдатам, проходящим реабилитацию в Москве.

В министерстве сформирована оперативная группа по вопросам организации помощи для мобилизованных. Принято решение поддержать местной продукцией ребят, проходящих реабилитацию после ранений. Для организации системной работы по поставке местной продукции коллективом установлен фиксированный размер ежемесячного взноса.

Напомним, что по поручению главы региона Айсена Николаева в республике создан оперативный штаб республики по дополнительному оснащению и экипировке мобилизованных из Якутии.

Сегодня минсельхоз совместно министерством транспорта региона отрабатывает вопросы логистики системной доставки продуктов до пунктов назначения.

«С авиакомпанией «Якутия» решаем вопрос бесплатной перевозки сельскохозяйственной продукции для якутских бойцов, проходящих реабилитацию в Москве. При увеличении объемов закупки продукции будут привлекаться средства фонда оперативного штаба республики по дополнительному оснащению и экипировке мобилизованных из Якутии», — сообщил министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.