Минсельхоз: Мы не регулируем цены на рыбу

Сегодня, 16 декабря, в режиме видеоконференции состоялась пресс-конференция заместителя министра сельского хозяйства Якутии Василия Афанасьева. Главной темой стал завоз социально значимых продовольственных товаров в арктические районы, сообщает Улус медиа.

“В этом году мы в полном объеме, на 100% завезли социально значимые продукты в северные районы. Затруднен завоз продуктов автозимником. Климатические условия не позволяют доехать до отдаленных наслегов. Поэтому вынуждены с сегодняшнего дня производить вертолетные рейсы. Вертолет доставит продукты до Булунского района. Затем с Таймылыра вертолет вылетит для дальнейшего распределения социально значимых продовольственных товаров”, – сообщил Василий Владимирович.

В данное время “Якутопторг” с Государственным комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) и министерством сельского хозяйства доставляют социально значимые товары в арктические районы.

Заместитель министра сельского хозяйства региона также разъяснил, каким образом складывается цена на рыбу. Высокие цены на рынке не позволяют каждому жителю Якутии купить рыбу, цена которой достигает нескольких тысяч рублей.

“На сегодняшний день ведется работа по созданию рыбоперерабатывающей организации. Квоту на вылов рыбы выдает министерство охраны природы.

Министерство сельского хозяйства не регулирует цены. Предприниматели, которые продают рыбу, устанавливают цены, исходя из рыночных. Раньше «Туймаада-Агроснаб» занималась переработкой рыбы, «зелеными рейсами» вывозили рыбу из арктических районов и тогда была возможность регулировать цены. Сейчас «Туймаада-Агроснаб» не занимается переработкой рыбы, этот рынок перешел к частным предпринимателям”, – ответил он.

Многие якутяне считают, что местное сливочное масло тоже стоит дорого. По себестоимости 1 кг масла стоит свыше 1 тысячи руб, но на рынке продается по 550-650 рублей. Это стало возможным благодаря субсидированию заготовки сырья. Таким образом государство регулирует цены на молочную продукцию.