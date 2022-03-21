Минпромторг объяснил ажиотаж

Запасов сахара на территории России предостаточно, дефицита в стране нет. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«С сахаром нет никаких проблем, наши производители производят его в достаточном количестве. И с учётом того, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой действительно востребованной сегодня у населения товарной позицией», — сказал Виктор Евтухов. Он отметил, что перебои связаны с тем, что в крупном ритейле, который составляет порядка 40% российского рынка, было принято решение о предельно допустимой наценке на этот продукт не более 5%. Такую же торговую политику проводят и российские производители. «Поэтому цена в крупном ритейле значительно отличается от цены в малой и средней торговле, где, в общем, никаких проблем с пустыми полками под сахар нет», — сказал заместитель министра.

Виктор Евтухов коснулся темы товаров женской гигиены и подгузников. Он объяснил пустые полки в некоторых магазинах с вопросами логистики и перестройки цепочек поставок, поскольку в этих товарах есть импортная составляющая. Также замглавы министерства отметил, что Россия производит бытовой химии больше, чем потребляет, и у страны избыточные мощности.