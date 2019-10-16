Минприроды России предложило запретить охоту на северного оленя

Минприроды России обратилось к губернатору Красноярского края Александру Уссу и главе Якутии Айсену Николаеву с просьбой защитить популяцию северного оленя. Об этом в среду сообщает пресс-служба министерства.

«Минприроды России призвало Красноярский край и Якутию принять меры по защите дикого северного оленя вплоть до полного запрета на охоту. Соответствующие обращения по поручению главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина направлены сегодня, 16 октября, за подписью курирующего отрасль заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Елены Пановой на губернатора Красноярского края Александра Усса и главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что анализ популяции дикого северного оленя в этих регионах говорит о многолетней рецессии вида. Например, на Таймыре численность оленя за 19 лет сократилась практически в два раза — до 400-450 тыс. особей. Основными причинами этого в Минприроды называют хищническое использование ресурсов, браконьерство, высокую численность волка и практически круглогодичный промышленный отстрел.

«Ситуация требует срочного принятия комплексных мер по сохранению и устойчивому воспроизводству этого вида животных. В соответствии с федеральным законом полномочия по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания возложены на регионы. В зоне своей ответственности прошу рассмотреть возможность введения запрета на добычу дикого северного оленя в районах, по территориям которых этот вид совершает сезонные миграции», — говорится в обращении Кобылкина к главам регионов.

Министр поручил в ближайшее время проинформировать его о принятых мерах и планах перехода региона на рациональное использование ресурсов животного мира.