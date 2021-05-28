Минпред Якутии опубликовал важный список

В связи с началом летнего туристического сезона Минпред Якутии предостерегает туристов от пользования услугами нелегальных туроператоров.

По состоянию на май, в Якутии зарегистрировано 24 легальных туроператоров, сообщили в министерстве.

В последнее время активизировалась деятельность нелегальных туристических операторов, которые предлагают потребителям свои услуги в социальных сетях.

В Минпреде Якутии подчеркнули, нелегальные туроператоры зачастую не регистрируются в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а даже если являются предпринимателями, то не состоят в Едином реестре туроператоров, не страхуют свою гражданскую ответственность. Все это ставит под угрозу не только качество услуг, но, в первую очередь, жизнь и здоровье людей.

Потребители, которые пользуются их услугами, находятся вне сферы действия закрепленных в федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» механизмов защиты туристов, поэтому фактически принимают на себя все риски.

Минпред Якутии настоятельно рекомендует пользоваться услугами только легальных туристических компаний и перед приобретением турпутевки проверять информацию о туроператоре – в постоянно обновляющемся Едином федеральном реестре туроператоров на официальном сайте Ростуризма https://www.russiatourism.ru/.

Реестр легальных туроператоров (скачать).