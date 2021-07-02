Минпред Якутии опубликовал список первых пяти «свободных от коронавируса предприятий»

SakhaLife.ru

С 1 июля вступил в силу Указ Главы Якутии «О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)». Он распространяется на рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, банкетные залы и иные предприятия общественного питания, фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные залы, крытые манежи, крытые ледовые катки, спортивно-досуговые организации для занятий граждан физической культурой и спортом, букмекерские конторы и тотализаторы, фирмы по организации и проведению лотерей, ночные клубы (дискотеки), караоке-залы и иные аналогичные объекты.

В целях реализации Указа Минпредом Якутии утвержден регламент включения в реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к безопасным зонам. Как сообщили в министерстве, уже поступило 5 первых заявок от заведений. Реестр будет обновляться каждый вторник и пятницу.

На «свободные от коронавируса предприятия», которые заключили соглашение с министерством, больше не будут распространяться ограничения по режиму работы, рассадке, социальному дистанцированию.

В реестр включаются организации и индивидуальные предприниматели при соблюдении следующих обязательных условий:

1. Наличие у всех работников и посетителей, приглашенных и иных лиц, находящихся в помещениях организации (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет), одного из следующих документов:

— сертификата профилактической прививки от COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус»;

— документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS-CoV2 или иммунохроматографическим методом на наличие антигена SARS-CoV2, полученного не ранее чем за 72 часа, и документа, удостоверяющего личность;

2. Посещение организаций лицами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении взрослых, предъявивших QR-код или отрицательный ПЦР и документ, удостоверяющий личность;

3. Проведение проверки и учета действительности QR-кодов, предъявляемых гражданами, с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус» и соответствия данных о таких гражданах, содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность такого гражданина;

4. Установление пунктов контроля или дополнительных ограждений для пропуска граждан по QR-коду.

Для включения в реестр необходимо:

1. Подписать соглашение о включении в реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к безопасным зонам.

2. Заполнить заявку о включении в реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к безопасным зонам.

3. Подписанные документы отправить на электронную почту minpred.torg@mail.ru.

По всем вопросам писать на электронную почту minpred.torg@mail.ru, либо позвонить по номеру: 506-581 (Неустроев Ариан Владиславович).

Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к безопасным зонам (скачать).