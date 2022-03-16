Минпред Якутии объяснил ограничения по продаже товаров в одни руки

ЦУР зафиксировал жалобы якутян на ограниченный отпуск товаров в некоторых крупных магазинах. Мы обратились в Минпред республики за разъяснением.

«Норма отпуска в «одни руки» по отдельным видам товаров вызвана необходимостью обеспечения наличия товаров на полках магазинов, а также недопущению необоснованного, спекулятивного приобретения товаров в целях перепродажи по увеличенным ценам. Мы стараемся обеспечить максимальный доступ потребителей к товарам», — сообщил замминистра предпринимательства Максим Прокопьев.

Он добавил, что аналогичные меры предпринимаются в крупных сетевых и розничных магазинах во всех регионах РФ.

К примеру, ЦУР зафиксировал сообщения, что в Якутске в супермаркете «Удачная покупка» сахар продают не более 1 пачки на покупателя. В магазине «Ганза» продают сахар, растительное масло, муку, гречку и рис не более 3 штук в одни руки.