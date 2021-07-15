15.07.2021
19:01
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Политика

Минпред Якутии не может перенести алкомаркеты за город

На общественном обсуждении проблема роста количества алкомаркетов вызвала бурную дискуссию, встреча продлилась дольше указанного времени. Участники переживали за якутских мужчин, которых сравнили с мамонтами, а алкоголь — с эпидемией, высказали интересные предложения по борьбе с нелегальными точками продаж алкогольной продукции.

В дискуссии приняли участие депутаты, предприниматели, администрация города Якутска и министерство предпринимательства Якутии. Инициатором обсуждения стал главный активист Гагаринского округа член Общественной молодежной палаты при Якутской городской Думе и депутат партии «Справедливая Россия — За правду» Василий Галуза. Он вместе с обеспокоенными жителями округа забил тревогу из-за роста количества специализированных магазинов, торгующих алкоголем. Кроме того, в районе аэропорта многие продуктовые магазины продают пиво, спиртное во внеурочное время.

В ходе встречи выявились недочеты в законодательстве. Из-за нечеткого регламента в определении «общественное питание» алкоголь могут продавать не только рестораны и кафе, но и так называемые «лжекафе», в которых всего по два столика и стула. В случае ужесточения мер по продаже алкоголя, например, в виде увеличения площади или расстояния, может пострадать средний и малый бизнес. Зато «лжекафе» без проблем подстроится, так как не нуждаются в установке дорогостоящего оборудования и т.п. А вот рестораны «Тыгын Дархан» и «Река.Озеро.Лес», которые привели в качестве примера, могут закрыться. «Эти общепиты не могут увеличить площадь помещения и находятся в шаговой доступности от детских организаций, — рассказывала член общероссийской общественной организации «Лига здоровье нации» Елена Колесникова. — Если они закроются, то люди останутся без работы. А за ними стоят семьи. Кардинальные решения нужны, но принимать их следует с осторожностью». Альтернативными вариантами стали предложения по увеличению штрафов, запрету продажи алкоголя в многоквартирных домах.

Замечание министра предпринимательства Якутии Ирины Высоких о том, что смена расположения алкомаркетов не решит проблему и люди пить не перестанут, вызвало негодование среди слушателей. «Перенос алкомаркетов за город — это очень серьёзное дело, ухмылка тут не уместна, — подчеркнули другие участники дискуссии. — Дети не будут видеть пьяных людей на детских площадках, они не будут воспринимать такую дикость как норму».

Как итог дискуссии стало признание проблемы роста количества алкомаркетов не только в Гагаринском округе, но и целом по городу.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Федор Горюнов
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