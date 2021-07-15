Минпред Якутии не может перенести алкомаркеты за город

На общественном обсуждении проблема роста количества алкомаркетов вызвала бурную дискуссию, встреча продлилась дольше указанного времени. Участники переживали за якутских мужчин, которых сравнили с мамонтами, а алкоголь — с эпидемией, высказали интересные предложения по борьбе с нелегальными точками продаж алкогольной продукции.

В дискуссии приняли участие депутаты, предприниматели, администрация города Якутска и министерство предпринимательства Якутии. Инициатором обсуждения стал главный активист Гагаринского округа член Общественной молодежной палаты при Якутской городской Думе и депутат партии «Справедливая Россия — За правду» Василий Галуза. Он вместе с обеспокоенными жителями округа забил тревогу из-за роста количества специализированных магазинов, торгующих алкоголем. Кроме того, в районе аэропорта многие продуктовые магазины продают пиво, спиртное во внеурочное время.

В ходе встречи выявились недочеты в законодательстве. Из-за нечеткого регламента в определении «общественное питание» алкоголь могут продавать не только рестораны и кафе, но и так называемые «лжекафе», в которых всего по два столика и стула. В случае ужесточения мер по продаже алкоголя, например, в виде увеличения площади или расстояния, может пострадать средний и малый бизнес. Зато «лжекафе» без проблем подстроится, так как не нуждаются в установке дорогостоящего оборудования и т.п. А вот рестораны «Тыгын Дархан» и «Река.Озеро.Лес», которые привели в качестве примера, могут закрыться. «Эти общепиты не могут увеличить площадь помещения и находятся в шаговой доступности от детских организаций, — рассказывала член общероссийской общественной организации «Лига здоровье нации» Елена Колесникова. — Если они закроются, то люди останутся без работы. А за ними стоят семьи. Кардинальные решения нужны, но принимать их следует с осторожностью». Альтернативными вариантами стали предложения по увеличению штрафов, запрету продажи алкоголя в многоквартирных домах.

Замечание министра предпринимательства Якутии Ирины Высоких о том, что смена расположения алкомаркетов не решит проблему и люди пить не перестанут, вызвало негодование среди слушателей. «Перенос алкомаркетов за город — это очень серьёзное дело, ухмылка тут не уместна, — подчеркнули другие участники дискуссии. — Дети не будут видеть пьяных людей на детских площадках, они не будут воспринимать такую дикость как норму».

Как итог дискуссии стало признание проблемы роста количества алкомаркетов не только в Гагаринском округе, но и целом по городу.