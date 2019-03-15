Минобрнауки Якутии объявило о тестировании абитуриентов Международной Арктической школы 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) сообщает о том, что 19, 20 и 21 марта состоится открытое тестирование для обучающихся 4, 5, 6, 7, 9 классов образовательных организаций. По итогам тестирования будет сформирован резерв абитуриентов Международной Арктической школы с рейтингом по предметам.

Испытания пройдут в виде тестов по математике, русскому языку и английскому языку в онлайн-режиме по месту обучения детей.

Математику можно выполнить 19 марта, русский язык — 20 марта, английский язык — 21 марта.

Доступ детей к компьютерам с интернетом, наблюдение и видеозапись организуют Управления образования районов и городских округов. Все списки желающих пройти тестирование направлены в управления образования для сверки со школами.

По всем вопросам можно обратиться в Проектный офис Международной Арктической школы:

— Ситникова Наталья Васильевна, 8-914-261-9589.