Минобрнауки Якутии и администрация Сунтарского улуса подписали соглашение

В рамках командировки в Якутск глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ провел ряд рабочих встреч. Так, 15 декабря в министерстве образования и науки РС(Я) состоялось совещание по развитию сотрудничества между министерством и Сунтарским улусом. Итогом встречи стало подписание соответствующего соглашения между республиканским ведомством и администрацией Сунтарского улуса.

В совещании приняли участие министр образования и науки РС(Я) Михаил СИВЦЕВ, заместитель министра Владимир ТИХОНОВ, глава МР «Сунтарский улус» Анатолий Григорьев и специалисты министерства. В ходе встречи глава улуса отметил, что промышленное освоение территории района, такими крупными компаниями как ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром» в Сунтарском улусе требует подготовки технических специалистов. В Сунтарском технологическом колледже есть возможность открыть нефтегазовые специальности. Также он рассказал, что заключено соглашение с Российским Государственным Университетом нефти и газа им. И.М. Губкина с политехническим лицеем улуса по подготовке кадров.

В свою очередь министр отметил, что в этом учебном году 119 школ будут оборудованы кабинетами химии и биологии. С 2021 г. будут реализованы проекты строительства школ в рамках государственно-частного партнерства. В заключительной части мероприятия министр образования и науки РС(Я) Михаил Сивцев и глава МО «Сунтарский улус» Анатолий Григорьев подписали соглашение о сотрудничестве между министерством и улусом. Предметом соглашения является сотрудничество в организации подготовки квалифицированных специалистов, необходимых для работы в республике в частности на территории Сунтарского улуса. Для этого необходимо подготовка материально-технической базы ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж» в целях организации подготовки кадров по техническим и рабочим специальностям с учетом перспектив социально-экономического развития Сунтарского улуса.

Стороны также договорились о совместной проработке вопросов организации трудоустройства выпускников, а также подготовки и развитии педагогических кадров, укреплении материально–технической базы образовательных учреждений и стимулирования научно-производственной и инновационной деятельности улуса.