Минобрнауки РФ помогает дальневосточным университетам

Руководители 28 университетов из 11 субъектов ДФО, эксперты, представители министерств и ведомств разработали предложения по трекам развития дальневосточных вузов в рамках новой программы Минобрнауки России «Приоритет 2030. Дальний Восток». Главной целью стратегической сессии, прошедшей во Владивостоке, стало формирование подходов по разработке проектов программ развития университетов при подготовке заявки для участия в программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» с учетом направлений социально-экономического развития ДФО.

Ранее программу развития университетов Дальнего Востока анонсировал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Глава ведомства сообщил, что работа по созданию целевой программы для вузов ДФО ведется с прошлого года. В ней будут учтены как мнения экспертов и представителей академической среды, так и интересы руководства региона и реального сектора экономики.

«Президент РФ Владимир Путин поручил сделать науку и образование одними из драйверов развития Дальнего Востока. Наша первая задача в продвижении к этой цели — создать условия, чтобы наиболее способные и подготовленные выпускники школ могли получать качественное образование здесь, на Дальнем Востоке. Вторая ступень — сделать так, чтобы сюда приезжали учиться абитуриенты из других регионов. Новая программа „Приоритет 2030. Дальний Восток“ станет важной составляющей этой работы.

Дальний Восток — уникальная территория, которая имеет набор своих безусловных преимуществ для научно-образовательной деятельности, но в то же время есть и ряд особенностей, к которым нужно подходить системно и деликатно. Мы уже второй раз собрали на стратегическую сессию представителей всех университетов Дальнего Востока. Высокая погруженность участников говорит о значимости программы как для руководства ДФО, так и для самих вузов, которым предстоит проделать большую работу, чтобы подняться на уровень ведущих вузов страны. Мнение и пожелания всех участников таких стратегических сессий будут учтены при подготовке и запуске новой программы», — подчеркнул Валерий Фальков.

На базе ДВФУ из более чем 200 участников мероприятия сформировано 6 тематических рабочих групп, в которых были выработаны подходы университетов к формированию заявки на участие в программе. Таким образом, у дальневосточных вузов появилась уникальная возможность получить обратную связь от экспертного сообщества по ключевым направлениям развития научно-образовательных учреждений, что будет полезно для открытой защиты программ развития университетов перед президиумом, в состав которого войдут представители Минобрнауки, Минвостокразвития, а также губернаторы, представители бизнеса и эксперты в сфере науки и высшего образования.

Борис Коробец, и. о. ректора ДВФУ, подчеркнул, что новая программа «Приоритет 2030. Дальний Восток» позволит местным вузам повысить качество и доступность высшего образования, обеспечит вклад в социально-экономическое и научно-технологическое развитие всего макрорегиона.

«Университеты способны сыграть решающую роль при формировании человеческого капитала на Дальнем Востоке, предлагая абитуриентам уникальные образовательные программы, гибкие учебные траектории, возможность заниматься наукой в современных лабораториях с учеными мирового уровня. ДВФУ как ведущий университет на Дальнем Востоке несет особую ответственность за подготовку лидеров изменений, готовых реализовывать проекты в сфере инновационных производств и совмещать фундаментальные и прикладные знания», — сказал Борис Коробец.

Оператором программы «Приоритет 2030. Дальний Восток» для оказания участникам экспертно-аналитической, организационно-технической, методической и информационной поддержки станет ФГАНУ «Социоцентр». Ранее учреждение успешно обеспечило запуск и проведение конкурсного отбора вузов и выступило оператором самой масштабной в истории страны программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

«Сегодня участники стратегической сессии получили уникальную возможность представить свои презентации и получить по ним обратную связь, полезную для последующей подготовки заявки. Благодаря этому все 36 университетов Дальнего Востока и два кандидата на участие в программе „Приоритет 2030“ смогут определиться со своими программами развития и войти в новый трек для Дальнего Востока», — заявила и. о. директора ФГАНУ «Социоцентр» Ирина Жукова.

На сессии было отмечено, что новая государственная программа поддержки вузов «Приоритет 2030. Дальний Восток» позволит создать в Дальневосточном федеральном округе качественную образовательную среду, поспособствует сокращению оттока абитуриентов, повысит привлекательность образования в регионе и привлечет обучающихся из других областей России.