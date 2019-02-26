Минобрнауки РФ о предварительной экспертизе учебников

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Учебники при формировании федерального перечня необходимо проверять еще на стадии рукописей, чтобы не допустить к печати издания с ошибками. Об этом во вторник заявила министр просвещения Ольга Васильева на заседании президиума Российской академии наук (РАН).

Как ранее отметил академик РАН Алексей Хохлов, при формировании федерального перечня экспертиза должна проводиться по заказу министерства просвещения в рамках государственного задания. Также необходимо проводить «предварительную экспертизу самого текста, а потом уже, как картинки красиво размещены».

«Я абсолютно согласна также с предложением… что нужно разделять рукописи от издательства, и что должна быть экспертиза не в момент, когда вам принесли учебники со всех сторон, и там стоит цифра 2018, а сам учебник написан 16 лет назад, а когда принесли рукопись. И эта рукопись может быть допущена к тому, чтобы печатать ее в издательстве», — сообщила Васильева.

Фото © Стоян Васев/ТАСС