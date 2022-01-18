Минобразования Якутии желает терпения

С ухудшением эпидемиологической обстановки, на основании Предложения главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 17.01.2022 года № 14-00-06/5-2022 принят приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) об организации образовательного процесса в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно приказу учащиеся 9 и 11 классов продолжают обучение в очной форме с неукоснительным соблюдением санитарно-гигиенических требований: рассадка, масочный режим, термометрия, наличие рециркуляторов в помещениях, проветривание и дезинфекция учебных кабинетов.

Для учащихся с 1 по 8 и 10-х классов учебный процесс организован с применением дистанционных образовательных технологий с 18 по 23 января включительно. Также для всех учреждений дополнительного образования организовано дистанционное обучение.

Образовательным организациям, имеющих интернаты запрещено организовать выезд детей из интерната, за исключением случаев предоставления родителями (законными представителями) заявлений. В случае выезда детей прием осуществляется при наличии справки с отрицательным результатом на COVID.

Учреждения среднего профессионального обучения продолжают обучение в очно-заочном формате. Каждое учреждение решает своим внутренним локальным актом формат обучения в зависимости от эпидемической ситуации.

Муниципальным районам рекомендовано руководствоваться решениями муниципальных оперативных штабов при организации учебного процесса.

Объективно, что не в каждой семье созданы соответствующие условия для дистанционного обучения. В таком случае малообеспеченные семьи могут с заявлением обратиться в адрес администрации своей школы с просьбой предоставить недостающую технику для качественного обучения: ноутбук, планшет, наушники и пр. Школы могут предоставить указанную технику из школьного фонда на время дистанционного обучения под соответствующую расписку. Напомним, что в рамках национального проекта «Образование» с 2019 года в школах республики внедряется цифровая образовательная среда. В рамках этого проекта осуществляется обновление материально-технической базы школ.

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) продолжается мониторинг заболеваемости обучающихся в очной форме и дистанционной форме. При наличии в классе 20% обучающихся по причине заболевания ОРВИ или гриппом, а также при регистрации случая заболевания COVID-19 руководители образовательных организаций должны уведомить Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) желает терпения и удачи всем участникам образовательного процесса: учащимся, учителям и родителям.