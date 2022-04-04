Минобраз съездил со стратсессией в Нюрбу

Команда Министерства образования и науки Якутии провела выездную работу по развитию среднего профессионального образования в Вилюйские районы

В эти выходные рабочая команда Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) организовала выездную стратегическую сессию в г. Нюрба по разработке «Плана развития системы среднего профессионального образования Нюрбинского района до 2032 года».

Инициатива создания рабочей группы по разработке плана развития была предложена первым заместителем министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаилом Присяжным в марте этого года.

Участие в проектной работе приняли представители Министерства образования и науки РС(Я), Центра опережающей профессиональной подготовки, Института развития профессионального образования, главы муниципальных образований Нюрбинского района, работники школ, детских садов, работодатели и общественники района, а также сотрудники техникума.

В начале стратегической сессии глава района Алексей Иннокентьев ознакомил участников с векторами развития Нюрбинского района до 2032 года, представитель регионального Центра стратегических инициатив Игорь Николаев выступил с информацией о стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года, с акцентом на Западную Якутию и вилюйскую группу улусов. Михаил Присяжный затронул проблемные вопросы в системе среднего профессионального образования, о подготовке и трудоустройстве кадров для алмазной промышленности рассказала менеджер по персоналу Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» Ольга Шегнагаева.

В ходе стратсессии участники работали в командах по шести отраслям: сельское хозяйство, промышленность, экология, социальная сфера, IT, строительство и дорожное хозяйство.

По каждым отраслям команды проанализировали текущую ситуацию: рассмотрели тренды, возможности и угрозы, а также выявили разрывы и сформировали план мероприятий до 2032 года.

По итогам рабочего дня каждая группа представила перед экспертами разработанные проекты. Эксперты отметили прилежание всех участников стратегической сессии, предложивших немало интересных идей и планов. Как подчеркнул Михаил Присяжный, из представленных предложений будут отобраны наиболее рациональные для разработки стратегии развития системы среднего профессионального образования в Нюрбинском районе до 2032 года.

В ходе рабочей поездки команда Министерства образования и науки РС(Я) посетила Верхневилюйский техникум, Вилюйский профессионально-педагогический колледж им. Н.Г.Чернышевского и его филиал в селе Кысыр-Сыл. В рамках выездной работы состоялась встреча с представителями ПАО «ЯТЭК» по вопросам совместных действий по подготовке кадров в газодобывающую промышленность с организацией производственной практики и возможностью последующего трудоустройства.