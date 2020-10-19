Минобр Якутии — о дате начала осенних каникул в школах

Как отметил министр образования и науки РС (Я) Михаил Сивцев, каникулы в большинстве образовательных учреждений общего образования пройдут со 2 по 15 ноября. Массового перевода школа на дистанционное обучение не будет.

«Неделю начали с ежедневного заседания оперативного штаба министерства образования и науки. В социальных сетях и СМИ мы наблюдаем рост комментариев с просьбой закрыть школы в связи с распространением коронавирусной инфекции, — написал министр в социальной сети.

— Хочу отметить, что в настоящее время нет необходимости закрытия всех школ или перевода их на дистанционную форму обучения повсеместно.

Во-первых, у нас огромная территория, ситуация в каждом населенном пункте разная, не во всех школах выявлены случаи заболевания коронавирусом среди обучающихся или работников. По состоянию на 17.10.2020 на карантине находится 5 школ из 649 (0,7%) и все они закрыты по гриппу или ОРВИ (Алданский район — 2, Вилюйский район — 2, Кобяйский район — 1).

Во-вторых, закрытие школ – это не выход из ситуации. Мы видим, что есть случаи заболевания среди тех, кто с самого начала учебного года находятся на удаленном режиме работы, перешли на дистанционное обучение, есть случаи заболевания среди находящихся на каникулах.

В-третьих, с детьми младших классов необходимо проводить очные занятия в силу их возрастных особенностей. В нашей республике в начальных классах обучается более 62 тысяч детей.

Для повышения эффективности обучения в дистанционной форме, в случае перехода на эту форму, применения новых методик, с сентября этого года мы проводим ежедневные онлайн-семинары для учителей. На сайте Института развития образования и повышения квалификации можно ознакомиться с программой и записаться на семинары. Также мы запустили телефон горячей линии 8-800-100-99-43 по вопросам поиска «Дистанционного учителя» для замены основного учителя во время его болезни.

О ситуации в г.Якутск, Алдан и в тех районах, о которых пишут в СМИ – все выявленные случаи попадают в ежедневный мониторинг. Каждый случай рассматривается отдельно с главами районов или руководителями органов управления в сфере образования, больные находятся под наблюдением врачей. В районе, населённом пункте решение принимается исходя из текущей ситуации – на дистанционную форму обучения переводится отдельный класс или несколько классов. То есть школа закрывается частично.

Хочу сказать, что главами районов и руководителями школ принимаются правильные решения по профилактике распространения вирусной инфекции, а именно:

1. при выявлении повышенной температуры, симптомов ОРВИ дети не допускаются в образовательную организацию. Сразу уведомляются родители.

2. в случае превышения порога заболеваемости по гриппу или ОРВИ закрывают класс/классы или школу на карантин длительностью на 14 дней (в современных условиях переводят на «дистант»). Срок может быть продлён в зависимости от текущей ситуации. Этот алгоритм известен всем руководителям образовательных организаций.

3. в случае ухудшения состояния здоровья, учителя и работники сразу уходят на самоизоляцию на 14 дней или до выздоровления.

4. в случае выявления в школе подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, контактные лица (одноклассники/учителя) переводятся на дистанционное обучение/работу на 14 дней. Если состояние здоровья не ухудшилось, то возобновляется учебный процесс.

Кроме этих мер, в школах проводится обеззараживание воздуха, проветривание и дезинфекция помещений, установлено разное время начала уроков, перерывов между уроками.

Важно заметить, что в Якутске с начала учебного года очно обучаются только начальные классы. После оценки эпидситуации было принято решение о начале очного обучения 5, 9, 11 классов. Остальные классы (6, 7, 8, 10) с сентября учатся дистанционно.

Что касается наших учителей в возрасте 65 лет и выше. У нас в республике 1039 педагогов работают в школах. Практически все они работают в удаленном режиме, или оформили больничный лист. К сожалению, есть педагоги, которые пишут заявление и просятся на очную работу. Но, это недопустимо. Мы проводим разъяснительную работу постоянно. Также проводим семинары для учителей по вопросам применения дистанционных технологий.

Дорогие друзья, как и любой вирус, новый коронавирус имеет свои правила. Всем нам нужно научиться жить и работать по новым правилам, а самое главное — оставаться дома всем членам семьи, включая детей, при любых симптомах гриппа или вирусной инфекции хоть у одного члена семьи, продолжать принимать меры по профилактике распространения вирусной инфекции.