Минобр: По факту гибели школьницы ведется служебная проверка

В управлении образования Алданского района создана комиссия по проведению служебной проверки по факту смерти десятиклассницы одной из школ муниципалитета. Об этом ЯСИА сообщил глава Минобрнауки региона Владимир Егоров.

«Сейчас на месте проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины смерти. Управлением образования района ведется служебная проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры дисциплинарного и организационного характера в отношении должностных лиц, не принявших своевременные меры профилактического характера. Информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Алданского района», — заявил Владимир Егоров.

Напомним, по предварительным данным, девушка скончалась 1 сентября.

Представитель Следкома Анна Пестерева ранее подчеркнула, что на теле погибшей не обнаружено признаков насильственной смерти. Обстоятельства дела выясняются.