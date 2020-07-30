Минобр опровергает слухи

На днях в социальных сетях и различных мессенджерах распространилась информация о том, школы получили приказы об особенностях организации образовательного процесса, где в новом учебном году 1,4,9,11 классы будут учиться в школе, а все остальные — дистанционно. Министерство образования опровергает данные слухи, передаёт издание Ulus media.

Министерство образования и науки Якутии сообщает, что на сегодняшний день в адрес органов местного самоуправления и организаций, ведущих свою деятельность в сфере образования и науки, никаких правовых актов, поручений, приказов или писем направлено не было.

“Во-первых, мы говорим о том, что ведётся подготовка к работе в традиционной форме, т.е. в очном режиме. Но с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Речь идёт о проведении обязательной термометрии при входе в образовательную организацию, обеспечении условий для гигиенической обработки рук с применением антисептиков при входе, обеззараживании воздуха помещений и проведении уборки с применением дезинфицирующих средств и т.д.

Также в рекомендации говорится о закреплении за каждым классом отдельного учебного кабинета, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия).

Общеобразовательной организацией должна осуществляться работа по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).