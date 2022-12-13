Минобороны запустило отправку писем и посылок для участников СВО

Городской Центр поддержки семей военнослужащих, задействованных в специальной военной операции сообщает, что Министерство обороны Российской Федерации запустило отправку писем и посылок для участников СВО. Как это будет работать?

Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки, через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части».

Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.