13.12.2022
15:53
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Общество
Минобороны запустило отправку писем и посылок для участников СВО
Городской Центр поддержки семей военнослужащих, задействованных в специальной военной операции сообщает, что Министерство обороны Российской Федерации запустило отправку писем и посылок для участников СВО. Как это будет работать?
Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки, через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части».
Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
#Минобороны запустило отправку писем и посылок для участников СВО#Мэрия Якутска#окружная администрация г. Якутска#спецоперация
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