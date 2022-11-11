Минобороны РФ о переброске российских подразделений через Днепр

Полное заявление Минобороны по переброске через Днепр публикует тгк РИА Новости

сегодня в 5 часов утра мск завершена переброска российских подразделений на левый берег Днепра

ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились на левый берег, потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки не допущено

переправившиеся российские силы заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции

всем гражданским, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации

противник ночью попытался сорвать перевозку мирных жителей и переброску войск на левый берег — украинские военные нанесли по переправам 5 ударов реактивными снарядами HIMARS, российская ПВО сбила 28 снарядов, еще 5 отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы

за прошедшие двое суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях — не более 10 км

российские артиллерия и удары авиации и применение минно-взрывных заграждений остановили украинские подразделения в 30-40 км от района переправ через Днепр

боеприпасами «Ланцет» и огнем РСЗО сутки уничтожены 3 американские буксируемые гаубицы М777, 2 боевые машины пехоты и 3 пикапа противника, на минных заграждениях подорвались более 20 украинских солдат, 2 танка, 2 самоходные артиллерийские установки и 3 боевые бронемашины

На фото: Антоновский мост ночью подорван