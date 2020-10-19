Минкультуры Якутии выражает соболезнования

19 октября 2020 года ушел из жизни директор Национального центра аудиовизуального наследия народов РС(Я) им. И.С. Жараева Бэргэн Васильевич Парников. Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям нашего коллеги, посвятившего много лет, всю свою профессиональную деятельность развитию отрасли культуры республики. Талантливый управленец, отзывчивый друг и товарищ — Бэргэн Васильевич ушел рано, всего на 47-м году жизни.

Бэргэн Васильевич Парников родился в г. Якутске 19 марта 1974 года в семье художника – графика, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) Василия Парникова – Сэксэя. В 1995 году Бэргэн Васильевич окончил Монгольский национальный университет искусств по специальности «Театральный художник – постановщик». Затем служил в рядах Советской Армии.

В 2000-х вместе стоял у истоков творческого объединения «Айар Суол», организовывал персональные художественные выставки. В 2013 году окончил Институт управления при президенте Якутии по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал художником-постановщиком Театра оперы и балета Якутии им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона, главным художником Театра эстрады Якутии, затем поступил на работу в Министерство культуры и духовного развития республики, где проработал 14 лет, пройдя путь от ведущего специалиста до руководителя отдела. В спектре его работы были государственные закупки, капитальные ремонты учреждений, секретное делопроизводство, информационные технологии и отрасль, ставшая брендом региона — кинематография. Являлся одним из разработчиков Концепции развития кинематографии Якутии, стоял у истоков создания Якутского международного кинофестиваля, курировал крупные культурные мероприятия российского и международного значения: «Дети Азии», Всемирную выставку ЭКСПО-2005, «Дни Якутии в Москве» и пр. В 2012 году награжден почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)».

С 28 декабря 2016 года по настоящее время работал директором Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха (Якутия) им. И. С. Жараева. Под его руководством разработаны нормативно-правовые акты, регулирующие работу по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, подписаны соглашения о сотрудничестве с органами исполнительной власти, муниципальными образованиями республики, решался вопрос о выделении долгожданного нового здания Национальному центру аудиовизуального наследия. Сегодня Центр аудиовизуального наследия является единственным в Дальневосточном регионе России учреждением культуры, профессионально занимающимся сбором, хранением и систематизацией кинодокументов о Якутии. Фонд признан объектом национального культурного достояния народов Республики Саха (Якутия). При непосредственном участии Бэргэна Васильевича завершен крупнейший кино-проект десятилетия — исторический художественный фильм «Тыгын Дархан».