Минкультуры Якутии соболезнует

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) извещает, что на 71 году ушла из жизни Заслуженный работник культуры РС(Я), начальник Управления культуры Нижнеколымского улуса с 2002 года по 2014 годы Пелагея Николаевна ЕРМОЛАЕВА.

Пелагея Николаевна оставила значительный след в сфере культуры не только родного Нижнеколымского улуса, но всей республики, внесла большой вклад в сохранение и развитие самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера. Ее дар распознавать и поддерживать талантливых людей способствовал профессиональному становлению нескольких поколений работников культуры Нижнеколымского улуса.

Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким, коллегам Пелагеи Николаевны. Светлая память о Пелагее Николаевне навсегда останется в наших сердцах.