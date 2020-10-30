Минкультуры Якутии соболезнует

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) выражает соболезнования родным, близким, друзьям заслуженного работника культуры Якутии Эдуарда Прокопьевича КЛЕПЕЧИНА в связи с его кончиной.

О том, что Эдуарда Прокопьевича не стало сообщил его сын Аркадий Клепечин. Эдуарда Прокопьевича не стало 29 октября 2020 года.

Клепечин Эдуард Прокопьевич Ай-Бэй, родное имя: Долтыыргин (с чукотского языка Маршрут, Пошел своим путём) родился 3 октября 1947 году в селе Андрюшкино в семье оленевода, охотника, рыбака. После окончания Андрюшкинской школы поступил в Якутское музыкальное училище, одновременно с учебой участвовал в творческих конкурсах, пел в хоре Якутского театра оперы и балета, был артистом эстрады в филармонии. В 1972 году вернулся в родное село Андрюшкино.

Эдуард Прокопьевич являлся основателем государственного эстрадно-фольклорного ансамбля народов севера РС(Я) «СЭЭДЬЭ», в лучшие годы работавшего с уникальными артистами из числа коренных малочисленных народов Севера (эвены, юкагиры и чукчи), которые вживую исполняли чукотские, юкагирские и эвенские горловые пения, крик птиц, зверей, шаманизм. Молодой, талантливый Эдуард Прокопьевич проделал огромную работу: собрал, записал, расшифровал, переложил на ноты песенный фольклор олеринских, халарчинских тундровиков, оленеводов, рыбаков.

Более 40 лет с 1972 года руководил коллективом. Являлся лауреатом премии Президента Якутии, лауреатом международных фестивалей и конкурсов, участником всероссийских и республиканских праздников Севера, слётов оленеводов. За большие заслуги Эдуард Прокопьевич был награжден бронзовой медалью ВДНХ, указом Президента Верховного Совета СССР — медалью «За трудовое отличие», признан лауреатом премии Президента Якутии.

Выражаем соболезнования семье, родным и близким Эдуарда Прокопьевича.