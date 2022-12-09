Минкультуры Якутии поставит в департамент культуры Минобороны России кинопроекторы

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве. Достигнута договоренность о том, что Якутия поставит в учреждения Департамента культуры Минобороны разработанные в республике кинопроекторы для трансляции кино для военнослужащих и их семей.

Подписание соглашения состоялось 8 декабря в рамках Дней Якутии в Москве. Соглашение подписали министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов и директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем Горный.

Как отметил министр культуры Якутии, соглашение предполагает взаимное сотрудничество в сфере реализации патриотических, исторических проектов в сфере культуры. В частности, совместная работа коснется сферы кино, театра, работы музеев… В ходе переговоров достигнута договоренность о том, что Якутия осуществит поставку кинопроекторов, разработанных Якутской Республиканской киносетью.

— Есть планы по совместной работе. В первую очередь мы предложили поставить разработанные специалистами Якутской киносети под руководством Петра Чиряева кинопроекторы. Пока достигнута договоренность о поставке первого тестового проектора для трансляции кино, и в первую очередь якутского, в Центральный Дом Российской Армии имени и. В. Фрунзе, учреждениях культуры подведомственных Департаменту. Есть планы последующей поставки и в воинские части, в зону действия СВО. Как верно отметил Артем Владимирович Горный, для этих целей необходимо предусмотреть защиту от влаги и ударов. Также мы договорились о сотрудничестве по организации обменных гастролей наших театров, в том числе в рамках программы «Большие гастроли», в ДНР, а также организации там выступления оркестра Якутии. Есть планы и по организации выставки от студии военных художников им. М.Б.Грекова на базе Национального художественного музея Якутии, — рассказал Юрий Куприянов.

По словам директора Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артема Горного Департамент культуры Минобороны России ведет работу по различным направлениям, в т.ч. организует фестиваль военных оркестров, театральный фестиваль, активно ведет работу с музеями. В этих направлениях есть широкий спектр для сотрудничества. Уже есть планы по трансляции фильма «Рядовой Чээрин» в зоне СВО и военных частях.