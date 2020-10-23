Минкультуры Якутии отстояло ДК в Нижнем Бестяхе. Теперь такие построят по всему ДФО

Минкультуры Якутии, отстаивая строительство Центра культуры в Нижнем Бестяхе, повлияло на финансирование поселков городского типа ДФО.

20 октября председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о финансировании из федерального бюджета строительства центров культурного развития в поселках городского типа на территории Дальнего Востока. В число восьми пилотных проектов войдет и Якутия, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития РС(Я).

В Якутии Центр культурного развития будет построен в поселке Нижний Бестях. Средства на строительство в размере 147,6 млн рублей будут выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Ряд работ уже произведен, в том числе отвод территории, разработка архитектурного решения будущего центра.

«На федеральное финансирование строительства республика рассчитывала с прошлого года, однако возникло затруднение – поселки городского типа не попадали под программу выделения средств. Тогда министерством культуры и духовного развития Якутии было внесено предложение – включить такие поселки в программу, чтобы Центр культуры для жителей Нижнего Бестяха все-таки был построен. Глава Якутии Айсен Николаев обратился с данным предложением к полпреду Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, который дал соответствующее поручение министерству культуры России. И 20 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о включении в федеральную программу финансирования поселков городского типа в регионах Дальневосточного федерального округа, в число которого вошел и поселок Нижний Бестях Республики Саха (Якутия). Предполагаемые сроки строительства — 2022-2023 годы», — отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Якутии Сергей Местников.

Сегодня в Нижнем Бестяхе местный Дом культуры располагается в ветхом деревянном аварийном здании 1982 года постройки, поэтому новый Центр культуры здесь очень ждут.

Он разместится в самом центре поселка на ул. Ленина и будет включать спецклассы, музейно-выставочное пространство, зрительный зал на 200 мест, подсобные помещения, кафе-буфет. Здание предполагается построить одноэтажным.

Центры культурного развития – новый формат досуговых учреждений для всей семьи. Здесь могут проходить выставки и кинопоказы, работать студии и кружки, выступать с гастролями артисты. От привычных домов культуры их отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства.