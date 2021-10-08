Минкультуры Якутии безжалостно сокращает-объединяет легендарные театры и музеи

Вице-спикер Ил Тумэна против объединения театра танца с театром эстрады

Виктор ГУБАРЕВ высказался против объединения Национального театра танца им. С.А. Зверева- Кыыл уола с Государственным театром эстрады

Заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Виктор Губарев 7 октября 2021 года встретился с директором Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С.А. Зверева – Кыыл уола Александром АЛЕКСЕЕВЫМ.

На встрече, прошедшей в парламенте Якутии, разговор шёл о состоянии и ближайшей участи знаменитых учреждений культуры Республики Саха (Якутия).

Заслуженный работник культуры РФ и РС (Я) Александр Алексеев представил на имя вице-спикера парламента Якутии коллективное письмо-обращение с просьбой сохранить самостоятельный статус Национального театра танца им. С.А. Зверева, закрепленное подписями всех сотрудников.

К письму был приложен приказ министерства культуры и духовного развития РС (Я) от 13.10.2020 г. № 453 «О Плане мероприятий («Дорожная карта») по оптимизации бюджета Министерства культуры и духовного развития РС (Я) на 2019-2021 годы» с утверждённым планом реорганизации, ликвидации государственных учреждений.

Согласно этому плану в 2019 и 2020 годах уже ликвидированы ГБУ РС (Я) «Государственный эстрадно-фольклорный ансамбль народов Севера РС (Я) «Сээдьэ», Национальный гуманитарный культурный центр «САХА-АРТ».

В 2021 году в форме присоединения будут реорганизованы Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина, который присоединится к Мирнинскому театру; Якутский государственный литературный музей им. П.А. Ойунского, который будет присоединен к Ытык-Кюельскому литературно-художественному музею-заповеднику «Таатта»; Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского объединяется с Оленекским историко-этнографическим музеем народов Севера (или передаётся МО). Реорганизацию в текущем году также претерпевает Государственный театр эстрады РС (Я), объединяющийся с Государственным вокальным ансамблем «Туймаада». Кроме того, будет преобразован Ресурсно-проектный центр Министерства культуры и духовного развития РС (Я).

В 2022 году путём реорганизации будут объединены Государственная филармония РС (Я) и Государственный ансамбль скрипачей РС (Я) «Виртуозы Якутии». В 2023 году Государственный театр эстрады РС (Я) присоединится с Национальным театром танца РС (Я) им. С.А. Зверева – Кыыл уола, в 2024 году – Высшая школа музыки и Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова.

«За ликвидацией Государственного эстрадно-фольклорного ансамбля народов Севера РС (Я) «Сээдьэ» в 2019 году, Национального гуманитарного культурного центра «САХА-АРТ» в 2020 году следуют и другие меры. Одна из них – предложение объединить Национальный театр танца РС (Я) им. С.А. Зверева – Кыыл уола с Государственным театром эстрады РС (Я). Трудно комментировать данное решение. Как можно классическое и эстрадное искусство объединить в одно управление. Со всех точек зрения это неразумно. Здесь чисто технический финансовый подход неуместен. Данное решение необходимо приостановить», — считает Виктор Губарев.

Вице-спикер парламента Якутии сообщил, что соответствующее обращение с просьбой проанализировать данную инициативу министерства культуры и духовного развития РС (Я) будет направлено главе РС(Я).

Присоединение Национального театра танца РС (Я) им. С.А. Зверева – Кыыл Уола к Театру эстрады им. Ю.Е. Платонова приведет к разрушительным последствиям, которые подкосят развитие национального искусства. Объединение с эстрадным жанром лишит якутский народ целого пласта духовной культуры, отмечает народный депутат республики.

Отметим, что в 2020 году Национальному театру танца Республики Саха (Якутия) им. С.А. Зверева-Кыыл уола исполнилось 40 лет.

Сегодня в театре работают 96 специалистов: молодая танцевальная труппа, оркестр национальных инструментов, хомусисты, вокалисты, исполнители тойук, чабыргах. Есть своя мастерская по пошиву костюмов, состоящая из специалистов которых театр собирал годами, и мастерская по изготовлению национальных музыкальных инструментов, благодаря которой мир знает, что у народа саха есть не только хомус, но и такие музыкальные инструменты, как кырымпа, кюпсюр, кенкелей, ойдуо, джага и т.д.

Благодаря театру имеют престижную творческую работу десятки выпускников Якутской балетной школы им А. и Н. Посельских, Колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой, АГИКИ, Музыкального колледжа им. М.Н.Жиркова и Высшей школы музыки им. В.А. Босикова.

А также, театр танца является единственным в республике театром, который стимулирует творчество якутских композиторов: спектакли-бриллианты Захара Степанова, Николая Берестова, Аркадия Самойлова, Полины Ивановой, Владимира Ксенофонтова, Николая Берестова, Николая Михеева. Разнообразный репертуар театра снискал уважение и любовь публики, коллектив театра является неизменным участником всех крупных культурных событий и мероприятий, проводимых в республике, являясь хранителем культуры народа.

Коллектив считает, что изменение статуса Театра танца приведет к изменению его функции и к потере накопленного багажа, что станет невосполнимой потерей для всей музыкальной культуры Якутии.

СПРАВКА:

Свою историю Национальный театр танца Якутии начинает с 13 октября 1980 года, когда постановлением Совета Министров Якутской АССР создается Государственный ансамбль танца Якутии. 17 ноября 1992 года указом Президента Республики Саха (Якутия) коллектив реорганизуется в Национальный театр танца, а в 2005 году театру за значительный вклад в развитие якутской танцевальной культуры присваивается имя основоположника якутской сценической танцевальной культуры, народного певца и сказителя Сергея Афанасьевича Зверева–Кыыл Уола.

Процессу официального учреждения ансамбля предшествовала подготовка в 1979–1980 годах в Творческой мастерской эстрадного искусства при Ленконцерте первой концертной программы. Её премьера состоялась 30 октября 1980 года в г. Якутске под названием «Сияние Севера». Таким образом, официальное учреждение ансамбля фактически совпало с первым творческим результатом.

Создание ансамбля танца было значимым событием в культурной жизни Якутии. В республике появился коллектив, который представлял якутскую традиционную танцевальную культуру на самом высоком уровне. Первые годы существования ансамбля были связаны с непрерывными гастролями по республике, по стране, по многим странам мира. Его концертные программы вошли в гастрольный план Росконцерта и Госконцерта при Министерстве культуры СССР наравне с именитыми государственными академическими коллективами, такими как Ансамбль танца СССР Игоря Моисеева, «Жок», «Байкал», «Бахор», «Тюльпан» и другими. В 1987 году за вклад в развитие якутской танцевальной культуры Государственному ансамблю танца было присвоено звание лауреата премии комсомола Якутии.

Через 12 лет после своего создания ансамбль получил статус театра, его репертуарная политика стала изменяться. Новый статус обусловил появление в репертуаре новых жанровых форм, прежде всего, полномасштабных национальных спектаклей. Однако необходимым условием для их появления было формирование театрального оркестра. Так, в 1993 году был создан оркестр национальных инструментов, который одновременно с созданием театрального репертуара стал активно популяризировать и пропагандировать исполнительство на якутских народных инструментах, таких как кылысах, тансыр, кырыымпы, табык, большой и малый кюпсюры, дюнюры.

Помимо разнообразных спектаклей репертуар театра включает большое количество оригинальных концертных программ, охватывающих широкий спектр традиционной танцевальной и музыкальной культуры народа Саха и малочисленных народов Севера. Прочное место в этих программах занимают также танцы народов мира и эксперименты современных хореографов. Программы «Сияние Севера», «Благословение Земли Олонхо», «Танцы народов мира», «Ретро», «Мир танцует в новых направлениях» – вот лишь малая часть этих хореографических постановок. Помимо танцевальных программ оркестр имеет свои известные концертные программы: «Играют солисты оркестра», «От архаичности до современности», «Музыка военных лет», «Музыка якутских композиторов и мелодистов», «Современная музыка», «Музыка зарубежных авторов».

Одно из важных направлений работы театра в последние годы – аутентичное исполнительство фольклора. Этому направлению посвящена творческая деятельность возникших при Театре танца этногруппы «Айар Кут» и ансамбля якутских самобытных инструментов «Кыл Саха». Ансамбль «Кыл Саха» популярен, любим среди зрителей Якутии и широко заявил о себе за пределами республики. Он — участник III международного фестиваля «Встреча Шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо» в рамках VI международных спортивных игр «Дети Азии» (Якутск, 2016), VI международного этнокультурного фестиваля «Ердынские игры» — Игры народов Евразии (Иркутская область, Ольхонский район, 2017), «Дней города Якутска в Стамбуле» (Турция, 2017), лауреат республиканского конкурса-фестиваля, посвященного 115-летию со дня рождения С.А. Зверева-Кыыл Уола (с. Сунтар, 2015), лауреат этномузыкальной премии мира международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» (Красноярский край, 2017).

Являясь по своей сути национальным, театр танца верен интернациональному и новаторскому духу искусства. На афишах театра можно увидеть такие названия, как экшен-рок, пластическое действо, шоу-перформанс и т. д. В постановках театра используются самые разные средства выражения – элементы балетной классики и народного танца, пластического гротеска и импровизации. В одном действе могут сходиться прошлое и настоящее, традиционные образы и авангард, фантастика и реальность.

Универсализм театра принес ему заслуженное признание. Театр – обладатель Серебряной медали Международного фольклорного фестиваля-конкурса (г. Дижон, Франция, 1999), почетный член Дома-музея В. В. Набокова за спектакль «Лолита» (г. Санкт-Петербург, 2003), обладатель Республиканской премии в области культуры, искусства и шоу-бизнеса «Золотой олень» за 1997–1998 гг., победитель Республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии» в номинации «За киноматериалы, отражающие успех якутского искусства за рубежом» (1999), обладатель Диплома I степени театрального этно-арт фестиваля «Кугу Сорта» Союза театральных деятелей Республики Марий Эл за спектакль «Бохсуруйуу» (2004), лауреат международного танцевального конкурса (г. Чхонан, Южная Корея, 2012), победитель зрительского голосования в номинации «Признание зрителей» X юбилейного театрального фестиваля «Желанный берег» (2019), обладатель бронзовой награды III Китайского международного шоу монгольского (этнического танца) танца, г. Хух Хото, Внутренняя Монголия, Китай (2019), участник многих международных фестивалей.