Минкультуры выражает соболезнования

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) выражает глубокие соболезнования супруге П.В. Сивцевой-Максимовой, детям — Василию Степановичу и Сахаяне Степановне, внукам и всем родным, близким по поводу кончины заслуженного артиста Республики Саха (Якутия) Сивцева Степана Николаевича–Доллу.

Сивцев Степан Николаевича–Доллу — лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. П.А.Ойунского, кандидат искусствоведения, член Союза театральных деятелей Республики Саха (Якутии), член Союза писателей Республики Саха (Якутия), член Союза журналистов России, Почетный гражданин Доллунского наслега и Мегино-Кангаласского улуса, Почетный работник кинематографии России.

Степан Николаевич после окончания Высшего театрального училище имени М.С. Щепкина в 1974 г. работал в сфере культуры и искусства Республики Саха (Якутия), свой путь в искусстве начал артистом в Нюрбинском драматическом передвижном театре, на сцене Саха академического театра имени П.А. Ойунского сыграл более 60 ролей. С 1994 по 1998 год работал директором Государственного цирка Якутии, с 1998 по 2015 год — генеральным директором «Сахафильма».

Степан Николаевич внес неоценимый вклад в развитие культуры и искусства родной республики. Светлая память, невосполнимая утрата!