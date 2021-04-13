13.04.2021
20:45
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Некролог

Минкультуры соболезнует

Коллектив министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) выражает глубокие соболезнования Виталию Семеновичу Максимову, родным и близким по поводу преждевременной кончины горячо любимой сестры, тети, заведующей Центром обеспечения информационными ресурсами государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)», обладателя знака отличия «За достижения в культуре» министерства культуры Российской Федерации, отличника культуры Республики Саха (Якутия), заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия)

МАКСИМОВОЙ
Татьяны Семеновны.

Источник: Коллектив министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
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