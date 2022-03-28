Минкультуры провело три трека в рамках фестиваля «Muus Ustar»

Культурная программа фестиваля состояла из треков «Кинематография и искусство», «Музыка Якутии» и «Танцевальный квартал».

«В рамках трека «Музыка Якутии» было 2 подтрека: вокальный конкурс СулуStar и конкурс хомусной музыки KhomusVision. СулуStar мы решили сделать тематическим, посвященным 100-летию ЯАССР. Участникам было предложено спеть песни о Якутии в отборочном туре конкурса», — рассказала заместитель министра Марина Силина.

— В результате горячей борьбы победила Алина Райлян из Алданского улуса. Она заканчивает филиал музколледжа в Алдане, дирижерско-хоровое отделение, — сообщила Силина. Она добавила, что всего было подано 67 заявок. Призовой фонд был распределен следующим образом: гран-при 100.000 рублей, приз зрительских симпатий — 50.000 рублей, наставник победителя получил 50.000 рублей.

В рамках трека «Музыка Якутии» организован Республиканский конкурс для молодых исполнителей-хомусистов «KhomusVision».

В этом году изменили название конкурса на «KhomusVision», английское слово, переводится как “видение, концепция, дальновидность, зрелище”. Раньше назывался «Весенние ритмы», — поделилась Марина Владимировна. После приема заявок конкурсанты на жеребьёвке выбирали тот или иной музыкальный инструмент (классический либо якутский традиционный), звучание которого в обязательном порядке использовали в своей композиции.



Победитель получил 70 000 руб., участники, занявшие 2 и 3 места 50 000 руб. и 30 000 руб. По информации министерства культуры, в этом году заявок больше, были представители Владивостока и Татарстана.

«В треке «Танцевальный квартал» впервые прошел Республиканский конкурс «Созвездие танца». Конкурс проводился среди исполнителей и хореографов трем разделам: солисты, дуэты, ансамбли малой формы. Было подано более 240 заявок, них жюри отобрали 114», — рассказала Силина.

По ее словам, конкурс был одним из многочисленных по количеству поданных заявок, так как танцевальное искусство очень востребовано в улусах. Обладатель Гран-при этнофольк труппа Сандал АГАТУ награжден дипломом и денежным призом в размере 30 тысяч рублей. Обладатель номинации «Лучшая хореография» Эдуард Жирков награжден дипломом и денежным призом в размере 30 тысяч рублей.



— Трек «Кинематография и искусство» проведен, чтобы предоставить платформу начинающим сценаристам или режиссёрам с собственным видением и мнением для создания короткометражных фильмов, посвященных общественно — значимым темам, — сообщила Силина.

“Всего было представлено 65 работ. По итогам отбора главный приз получила Виктория Слепцова за работу «Дитя Сахаи».