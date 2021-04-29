Минкультуры: Привитым пенсионерам будут льготы

Жители Якутии старше 60 лет смогут приобрести билеты по льготной цене в учреждениях культуры республики. Для получения льготного билета якутянам необходимо предъявить на кассе справку о прививке против COVID.

Как сообщает и.о. министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин посетить на льготных условиях можно будет театрально-зрелищные, государственные музыкальные учреждения, музеи. Приобрести билеты можно будет с 1 мая в кассах учреждений. Услуга будет временной — до особого распоряжения министерства культуры и духовного развития Якутии.

«Начальникам управлений культуры муниципальных районов Республики Саха (Якутия) мы также рекомендовали учесть это в своей работе. Главная задача – чтобы максимальное число жителей нашей республики прошли вакцинацию. Особенно граждане пенсионного возраста. Для льготного посещения наших подведомственных учреждений культуры необходимо будет предъявить сертификат о профилактических прививках, при покупке билета можно показать персональный телефон, в приложении «Госуслуги» которого указано прохождение вакцинации, а также справку или сертификат по форме №156/у-93 о профилактических прививках, со штампом медицинской организации, в котором проведена вакцинация, с подписью медицинского работника», — отметил Владислав Левочкин.

Напомним, учреждения культуры республики продолжают работу, соблюдая все меры для безопасного пребывания посетителей. Театрально-зрелищные и концертные учреждения работают при загрузке зрительного зала до 50 %, проводят показы репертуарных спектаклей и концертов. В музеях и библиотеках запрещены групповые посещения. Массовые культурно-развлекательные, зрелищные мероприятия, гастроли учреждений по республике приостановлены.