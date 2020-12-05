Минкульт о начале работы театров Якутии

В Якутии обсуждается вопрос о начале работы театров и других учреждений культуры. Об этом во время прямого радиоэфира «Тэтим» рассказал министр культуры республики Юрий Куприянов, передает ЯСИА.

Он сообщил, что сейчас продолжают работать музеи и кинотеатры с ограниченным количеством посетителей и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

«Начали подниматься вопросы о том, чтобы наши театры и учреждения концертно-зрелищной сферы возобновили работу. Думаем, каким образом с Оперативным штабом республики найти выход из этой ситуации. В пример приводим то, как работают сейчас ведущие театры мира. Например, Мадридский театр. Эпидситуация в Испании даже хуже, но они продолжают работать с учетом соблюдения всех мер безопасности«, — сказал министр.

Он отметил, что там сделано все, чтобы у каждого зрителя была 100% уверенность в своей безопасности.

«Это очень сложная задача, но к этому должны стремиться и мы. Для этого необходимо обеспечить все учреждения рециркуляторами, проводить санацию всех объектов, ну и соблюдение всех мер, которые выработаны Роспотребнадзором«, — добавил он.