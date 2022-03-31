Министры Якутии посетили шахту Денисовскую после землетрясения

В рамках рабочего визита в Нерюнгринский район министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов совместно с министром промышленности и геологии Максимом Терещенко посетили Нерюнгринскую ГРЭС и угледобывающие предприятия.

На Нерюнгринской ГРЭС члены правительства республики осмотрели запасы угля и работу основного генерирующего оборудования. На сегодняшний день, запас угля на НГРЭС составляет 23,4 тыс тонн, фактический расход за прошедшие сутки составил 4,4 тыс тонн угля. На время восстановительных работ на шахте «Денисовская» из-за обрушения породы после землетрясения, отгрузку топлива осуществляет компания «Якутуголь». Ежедневно осуществляется доставка 4,6 тыс тонн угля.

Далее руководители ведомств посетили ГОК «Денисовский» ООО «УК «Колмар», где осмотрели шахту, в которой произошло обрушение породы. В ходе осмотра обсудили план и сроки восстановительных работ. Также Вячеслав Емельянов и Максим Терещенко посетили угольный разрез ООО «Долгучан», где были рассмотрены перспективы поставки угля для предприятий ЖКХ и энергетики республики.