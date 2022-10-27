Министры спорта Тывы и Хакасии прибыли в Якутию

Руководители профильных министерств двух регионов сегодня прилетели в Якутск. Делегации Тывы и Хакасии в аэропорту Якутска встретил министр по физической культуре и спорту РС(Я) Леонид Спиридонов. Министр спорта Тывы Субудай Монгуш и министр физической культуры и спорта Хакасии Сергей Кочан сегодня проведут осмотр спортивных объектов, ознакомятся с национальными видами спорта, историей традиционных масштабных спортивных мероприятий, а завтра посетят международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П.Коркина.

«Я знаю, что международный турнир памяти выдающегося тренера Дмитрия Коркина проводятся на самом высоком уровне. Кроме того, у нас в Хакассии борьба тоже является одним из основных видов спорта», — поделился Сергей Кочан.

«Команда Тывы является второй по численности из регионов России на вашем турнире после сборной хозяев. Завтра будут бороться 14 спортсменов из Тывы, также двое наших воспитанников будут защищать честь команды Красноярского края, — отметил Субудай Монгуш. – Думаю, что предстоит очень интересное соревнование. Приехали сборные многих стран мира, есть сильные участники из России. В том числе медалисты Олимпийских игр, чемпионатов мира и континентов. Я, прежде всего, буду болеть за красивую борьбу».

Министр по физической культуре и спорту РС(Я) Леонид Спиридонов подчеркнул, что международный турнир памяти Дмитрия Коркина стал одной из визитных карточек Якутии. «Я очень рад, что к нам приехали представители многих борцовских держав, различных регионов России. Наши соревнования стали одним из самых ярких турниров по вольной борьбе не только в России, но и в мире. И я уверен, что значимость этого турнира будет только расти», — сказал министр.