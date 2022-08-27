Пример! Утренняя 5-км пробежка министров спорта и экономики Якутии

Сегодня министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов по приглашению министра экономики Майи Даниловой в городском Парке культуры и отдыха провел оздоровительную разминку и пробежал 5 км вместе с активистами еженедельного мероприятия «Паркран», сообщает тгк Спорт Якутии.

Фото: тгк Спорт Якутии Источник: тгк Спорт Якутии

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