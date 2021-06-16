Министра здравоохранения Якутии будут назначать по-новому

В ходе двадцать восьмого (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 16 июня в окончательном чтении принят проект регионального закона «О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)».

Законопроект, разработанный в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, внесён для рассмотрения в парламент главой Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ и группой народных депутатов республики.

Проектом закона предлагается установить, что руководитель исполнительного органа государственной власти республики в сфере охраны здоровья назначается Главой Республики Саха (Якутия) по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Данная норма соответствует Федеральному закону от 30 апреля 2021 года № 129-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Принятый закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.