Министр ЖКХ Якутии выступит в радиоэфире

В пятницу, 18 декабря в 13 часов 05 минут в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» FM 107,1 в передаче «Диалог с властью» примет участие министр ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) Дмитрий Дмитриевич САДОВНИКОВ.

Министр проинформирует радиослушателей о ходе отопительного сезона, состоянии энергетического комплекса республики. Сообщит о наиболее значимых достижениях и проектах министерства в 2020 году и о планах на 2021 год. В преддверии профессионального праздника — Дня энергетика, Дмитрий Садовников расскажет о реализации проектов по развитию энергетики в регионе.

В центре внимания будут вопросы по реализации «мусорной» реформы, исполнению региональных программ «Чистая вода» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Также будут даны ответы на вопросы, связанные с решением проблемы износа канализационных очистных сооружений. На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Радиослушатели могут задать свои вопросы в ходе эфира передачи «Диалог с властью», позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66 и 32-11-66. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.