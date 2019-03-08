Министр ЖКХ Якутии: Ситуация в Якутске вызывает определенную тревогу

Меры по санитарной очистке города Якутска будут усилены. Об этом было озвучено 7 марта министром ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрием Садовниковым в ходе совещания в рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройства территорий муниципальных образований республики.

«Ситуация, которая складывается в Якутске, вызывает определенную тревогу. На территории республики с 5 марта объявлен двухмесячник санитарной очистки и благоустройства территорий. Соответствующее распоряжение на днях подписал Председатель Правительства Республики Саха (Якутия). Тщательное и усиленное внимание будем уделять столице республики, особенно накануне Кубка Мира по вольной борьбе. Сегодня мы отмечаем, что обстановка в городе оставляет желать лучшего. Обращаем внимание на недостаточность действий городских служб. По данным Гидрометцентра, в текущем году среднемесячные осадки составили 130-150 % при среднем показателе прошлых лет 90-110 %. Снега больше, а уборка ведется вяло», — прокомментировал текущую ситуацию министр.

По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РС (Я) Натальи Борисовой, в рамках двухмесячника санитарной очистки начаты рейдовые проверки.

«Внимание будет уделено уборке мусора и снега. В преддверии международного спортивного мероприятия контрольные меры будут усилены в отношении индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, социальных объектов», — отметила Наталья Борисова.

В свою очередь руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ГО «Город Якутск» Степан Петров отметил, что городскими службами в плановом режиме убираются дороги, улицы очищаются от снега. По санитарному состоянию администрацией города Якутска принимаются дополнительные меры, как установка контейнеров в частном секторе, а также в неблагоустроенном жилом фонде. Кроме этого, в этом году обеспечат устройствами по сбору жидких бытовых отходов.

На сегодня МУП «Жилкомсервис» дополнительно в неблагоустроенный жилой фонд Якутска выпустил на уборку 12 самосвалов, 6 погрузчиков, бульдозеров.

«На этой неделе будем активно убирать жидкие бытовые отходы. Устанавливаем новые емкости на 17 квартале, их уже закуплено порядка 100 штук – металлические баки, которые не допускают розливы жидких бытовых отходов. Также нашим предприятием устраиваются выгребные ямы в количестве 35 штук. В этом году мы должны закрыть потребность 17 квартала по обустройству таких санитарных точек. Также организациям, через управы города, мы раздали талонов на 4500 кубических метра на заезд на полигон, чтобы в городе навести порядок», — рассказал директор МУП «Жилкомсервис» Андрей Лебедев.

О текущей ситуации по сбору и вывозу мусора рассказал генеральный директор ООО «Якутскэкосети» Денис Тон.

«С 1 марта вывоз отходов производится предприятием самостоятельно. Ежедневно на линии находится 27-29 мусоровозов, 15 бункеров. Задействовано достаточное количество сотрудников, чтобы обслуживать данный автопарк спецтехники. Мы не допускаем перегрузов мусорных баков. Системных замечаний и сбоев в работе регоператора нет. Не скрою, что у нас есть ошибки в работе и отдельные случаи переполнения санитарных точек. Думаю, что на следующей неделе произойдет дальнейшее улучшение. Мы закупаем технику в количестве пяти мусоровозов, на данный момент оформляются документы. Количество автопарка увеличивается, качество услуги соответственно должно вырасти. Приобретением этих мусоровозов мы закроем всю потребность в технике города» — рассказал Денис Тон.

В завершении городским властям и надзорным органам рекомендовано усилить работу в части обеспечения санитарной очистки города Якутска. В период праздничных дней будут организованы ежедневные рейды рабочей группы в составе Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я), Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Администрации города Якутска и регионального оператора.

«Закон об отходах нацелен, чтобы в стране было чисто, и мы должны в этом направлении усиленно работать», — резюмировал министр.