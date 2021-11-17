Министр ЖКХ Якутии отметил ежегодное недофинансирование субсидий

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 17 ноября в очно-дистанционном формате состоялось расширенное заседание постоянного комитета парламента Якутии по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике на тему «Субсидии организациям коммунального комплекса – основа благополучия населения РС (Я)» под председательством Якова ЕФИМОВА.

По информации министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслава ЕМЕЛЬЯНОВА, уровень полностью благоустроенного жилфонда в Якутии на начало 2020 года — 47,5%. 513 тысяч человек проживают в неблагоустроенном жилье, из них 185 тысяч человек – на печном отоплении.

Министр сообщил, что по итогам 2020 года средняя окупаемость субсидируемых коммунальных услуг платежами населения составляет 28%.

«Общее количество домов, по которым производится предоставление субсидии, ежегодно растет за счет ввода домов и подключения существующих домов к инженерным сетям. Так, за 2018-2020 годы количество таких домов увеличилось на 4 142 дома, что составляет примерно 7,9%. В общем – 56 591 дом. При этом, несмотря на увеличение количества субсидируемых домов, отмечается уменьшение субсидированных объемов тепловой энергии, что в основном обусловлено строительством новых домов, ликвидацией ветхого и аварийного жилья, проведением энергоэффективных мероприятий в существующем жилищном фонде», – сказал Емельянов.

Докладчик отметил, что ежегодно наблюдается недофинансирование субсидий. Процент доводимых бюджетных ассигнований от уровня существующей потребности в среднем составляет 90%. При годовой потребности лимита бюджетных обязательств в 2021 году на сумму 27 млрд 486,1 млн. рублей на текущий момент доведено 24 млрд 825,2 млн рублей (90,3%).

Руководитель ведомства рассказал о мерах, принятых правительством РС (Я) для снижения расходов бюджета на возмещение недополученных доходов организаций коммунального комплекса.

Парламентарии задали докладчику ряд вопросов. В частности, народный депутат Гаврил Алексеев спросил, сколько средств понадобится для субсидирования ОКК при условии обеспечения всех жителей республики благоустроенными жилищными условиями. Председатель Государственного комитета по ценовой политике РС (Я) Антонина Винокурова проинформировала, что при условии подключения всех жителей центральных районов республики к центральной системе отопления ежегодный размер субсидии должен будет составлять около 42 млрд рублей.

Вячеслав Емельянов отметил, что для подключения частного сектора, около 200 тысяч человек, к централизованным источникам теплоснабжения потребуется порядка 16 млрд рублей. Он добавил, что с учетом затрат на строительство водоочистных и канализационно-очистных сооружений общая сумма расходов составит всего около 50 млрд рублей.

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