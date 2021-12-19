Министр ЖКХ: Ситуация показала нестабильную работу резервных источников питания в ряде населённых пунктов

«В 15:15 часов бригада завершила ремонтные работы. Сейчас идёт процесс включения линии по диспетчерской системе. В ближайшее время планируется перевести потребителей на постоянную схему энергоснабжения», — сообщил министр ЖКХ Вячеслав ЕМЕЛЬЯНОВ, на заседании оперштаба в министерстве .

По информации администрации Чурапчинского улуса, отмечаются проблемы в селе Мындагай, где без теплоснабжения остался животноводческий комплекс СХПК «Мындагай». Под ограничением теплоснабжения находится коровник, где содержится 380 голов скота, и четырехквартирный дом, в котором проживают работники СХПК. Теплоснабжение осуществлялось от объектовой котельной СХПК «Мындагай».

На данный момент в село Мындагай направили группу специалистов с тепловыми пушками и дизель-генераторами для оперативной подачи тепла.

Также в селе Хаяхсыт остался без тепла частный жилой дом, подключённый к газоснабжению.

В селе Чурапче отмечаются проблемы с теплоснабжением в одном частном доме микрорайона «Молодежный» и в двух квартирах многоквартирного дома в микрорайоне Спортивной школы-интернат. Сейчас по данным адресам ведутся восстановительные работы.

На данный момент все котельные Чурапчинского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я), КСК «Лидер» и ТСЖ «Уют» работают в штатном режиме, резервные источники питания полностью функционируют. Все объекты обеспечены запасов топлива.

По информации главного инженера АО «Теплоэнергосервис» Виктора Иванова, в Усть-Майском районе котельные также работают в штатном режиме. Энергоснабжение района осуществляется от дизельных электростанций.

Вячеслав Емельянов поручил ГУП «ЖКХ РС (Я) командировать работников Чурапчинского филиала для содействия в восстановлении теплоснабжения объектов животноводческого комплекса СХПК «Мындагай», а также провести аналитику работу резервных источников питания на котельных

«Данная ситуация показала нестабильную работу резервных источников питания в ряде населённых пунктов. Муниципальные образования прошу обеспечить передачу оперативной информации в ЦДС ГУП «ЖКХ» о возникающих внештатных ситуациях и ходе восстановительных работ по нарушению теплоснабжения», — сказал министр.