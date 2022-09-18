Министр ЖКХ осмотрел дом с «умными» технологиями

Внедрение энергосберегающих технологий позволяет жителям дома сэкономить на отоплении 15-20%. Об этом отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов во время сегодняшнего осмотра дома, где установлен «умный» прибор учета тепла с дистанционной передачей данных.

Энергосберегающие мероприятия в доме по Дзержинского, 25/1 проведены в 2021 году в рамках господдержки из республиканского бюджета. В доме установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, с помощью которого показания прибора учета передаются в единый диспетчерский пункт, а также в программное обеспечение АСТКУ «ЛЭРС учет», что позволяет вести контроль потребляемой тепловой энергии в отопительный сезон.

Установка «Умных» общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах позволяет жителям домов снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги.

В период с 2021-2022 годы предоставлена субсидия из госбюджета Республики организациям на возмещение затрат по приобретенному энергоэффективному оборудованию. Благодаря субсидии в жилищном фонде установлено 277 общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды, 4 737 индивидуальных приборов учета воды, 3 базовых диспетчерских станций для передачи данных приборов учета в автоматизированную систему коммерческого и технического учета (АСТКУ).

Отметим, что в целях реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) принята Концепция внедрения автоматизации и диспетчеризации приборов учета коммунальных ресурсов в Республике Саха (Якутия) на 2022 — 2030 годы.