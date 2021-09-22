Министр здравоохранения Якутии: Вакцинированные почти не попадают на больничные койки

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Якутии остаётся напряжённой и находится в режиме повышенной готовности. На 22 сентября 2021 года по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в регионе выявлено 179 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила министр здравоохранения республики Елена Борисова.

За последние сутки в Якутске выявлено 116 случаев заболевания ковидом; в Мегино-Кангаласском районе – 9 случаев; Сунтарском – 5; Алданском, Амгинском, Нерюнгринском и Таттинском улусах – по 4 случая; Аллаиховском, Верхнеколымском, Ленском, Усть-Алданском – по 3; Булунском, Верхоянском, Вилюйском, Кобяйском, Мирнинском, Среднеколымском – по 2; Верхневилюйском, Горном, Жиганском, Намском, Нюрбинском, Оймяконском, Оленекском, Усть-Майском и Чурапчинском районах – по одному случаю.

За сутки проведено 4 879 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего обработано 1 433 050 тестов.

На сегодня в республику поступило 501 355 доз вакцин. «Первую вакцину получили 342 969 человек, в том числе 64 558 человек старше 60-и лет. Второй компонент вакцины получили 321 221 человек, в том числе полностью вакцинировано 60 517 лиц старше 60-и лет. Ревакцинировано 8 929 человек. Таким образом использовано 70% от общего объёма вакцины», – проинформировала министр.

Елена Борисова напомнила, что стоит задача вакцинировать не менее 80 % всего населения, чтобы прервать цепочку передачи новой коронавирусной инфекции.

Также министр отметила, что помимо коронавируса в республике наблюдается подъём заболеваний ОРВИ. «На территории республики диагностируем различные виды респираторных вирусных инфекций. Напоминаю, что в Якутии стартовала вакцинация от гриппа. Настоятельно рекомендую вакцинировать лиц из группы риска: детей до 18 лет, что защитит их и от коронавируса; лиц, переболевших коронавирусом буквально месяц назад, у которых снижен иммунитет; лиц старше 60-и лет; лиц, работающих в социально-значимых учреждениях с большим количеством контактных лиц», – сказала она.

Елена Борисова отметила, что по наблюдениям вакцинированные лица составляют всего 1,5 % от общего количества вновь заболевших. Вакцинированные болеют в лёгкой форме,

Министр призвала беречь здоровье своё и своих близких, соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры для недопущения COVID-19, в том числе ношение масок в общественных местах и нормы социального дистанцирования.