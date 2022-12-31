Министр здравоохранения Якутии: Стоим на страже здоровья и жизни!

Дорогие якутяне!

Примите самые искренние поздравления с праздниками, которые каждый встречает с ожиданием чудес и надеждами на лучшее — с Новым годом и Рождеством!

Уходящий год для отрасли здравоохранения вновь оказался далеко не простым, но, несмотря на все сложности, удалось многое, чем можем гордиться.

Продолжая лучшие традиции отечественного здравоохранения, медики Якутии успешно выполняли свой профессиональный долг, находясь на самых ответственных участках. Проявляя мужество, наши коллеги помогали раненым бойцам специальной военной операции и населению многострадального Донбасса, успешно справлялись с вызовами пандемии новой коронавирусной инфекции.

Вместе с этим, продолжается планомерная реализация амбициозных задач по повышению доступности и качеству медицинской помощи, заложенных в национальных проектах «Здравоохранение» и «Демография», благодаря которым уже четвертый год кардинально обновляется здравоохранение. Продолжаются мероприятия Десятилетия здоровья, консолидирующие государственные и общественные ресурсы, ради благополучной и долгой жизни якутян.

Сделать нам удалось многое, и это уже работает во благо якутян. Для развития «сельской медицины» за последние 5 лет введено 65 ФАПов и врачебных амбулаторий, приобретено 14 передвижных медицинских комплексов, отремонтировано 124 отделений медицинских организаций. Больницы нашей республики получили 228 новых автомобилей, в том числе 89 машин скорой помощи. В декабре текущего года будет завершено строительство первой очереди больничного комплекса в г. Вилюйск, продолжается строительство центральных больниц в Таатте, в Чурапче, в Усть-Мае, в Моме. Строительство новых объектов здравоохранения будет продолжено и дальше. Параллельно решается и проблема кадрового дефицита. Благодаря программе «Земский доктор/фельдшер» за последние годы сотни специалистов приступили к работе в первичном звене медицины Якутии.

Знаковое событие уходящего года и 100-летия ЯАССР ввод уникального объекта медицины – Кардиососудистого центра, аналогов которого нет на территории Дальнего Востока. Кардиоцентр позволит вывести на новый уровень всю кардиологическую службу региона. На его базе уже организован Единый дистанционный консультативный центр. А параллельно с этим, в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в улусах продолжают открываться первичные сосудистые отделения, которых сегодня уже семь.

Близится к завершению строительство еще одного крупного объекта республиканской медицины – Онкоклинического центра. Между тем, онкологическая помощь становится намного доступнее для якутян: в республике действуют уже 17 центров амбулаторной онкопомощи, кабинеты онкоскрининга, работает проект «Онкопоисксаха.рф».

Медики Якутии продолжают успешно осваивать новые технологии. В нынешнем году в республике впервые были проведены операции на артериях нижних конечностей, планируется внедрение новых оперативных методик лечения сложных аневризм сосудов головного мозга, осваиваются перспективные технологии в диагностике заболеваний.

В уходящем году мы поставили задачи по улучшению инфраструктуры здравоохранения арктических районов. С 2023 года там начнет внедряться новая модель медицинской помощи. Созданный для этих целей Региональный центр мобильных бригад внедрит выездные и дистанционные формы работы для постоянного непрерывного мониторинга состояния здоровья жителей Арктики.

Я от всей души благодарю всех медицинских работников за тот огромный вклад, который они вносят в общее дело развития здравоохранения Якутии!

Впрочем, еще больше нам предстоит сделать. Поэтому я уверена, что каждый работник отрасли здравоохранения относится со всей ответственностью к своей работе, в которой не бывает мелочей и которая в целом улучшает жизнь якутян. Мы все вместе делаем одно дело – стоим на страже здоровья и жизни.

Позвольте пожелать дорогим коллегам и всем жителям Якутии добра и здоровья, оптимизма и мира! Пусть все невзгоды останутся в прошлом. Счастья и благополучия Вам и Вашим семьям! С Новым годом и Рождеством!

Министр здравоохранения РС(Я) Лена Афанасьева