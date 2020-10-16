Министр здравоохранения Якутии рассказала об аналогах «Арбидола»

Препарат «Умифеновир» продается не только под торговым названием «Арбидол», существуют аналоги. Об этом во время радиопередачи «Диалог с властью» рассказала министр здравоохранения Якутии Елена Борисова, сообщает ЯСИА.

«На самом деле, медицинские работники должны назначать лекарственные препараты только по международному названию. Этот препарат называется «Умифеновир» и его аналогов может быть достаточно большое количество в зависимости от страны-производителя», — сказала министр.

Елена Борисова отметила, что Росздравнадзор занимается ежедневными мониторингом тех лекарственных препаратов, которые находятся в аптечной сети. Она сообщила, что препарата под торговым названием «Арбидол» действительно не хватает по всей стране, но при этом у него много аналогов.