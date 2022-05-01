Министр здравоохранения Якутии поздравляет с 1 мая!

Дорогие якутяне!

Уважаемые коллеги — медицинские работники республики!

Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

1 Мая — праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие своей страны и своей семьи.

Каждый человек ценен своим трудом. Достойно справляются со своей миссией и работники системы здравоохранения нашей республики, сохраняя людям здоровье и спасая жизни, совершенствуя доступность и качество медицинской помощи.

Спасибо вам, коллеги, за профессионализм, за ваши чуткие сердца и золотые руки, за верность своему призванию.

Мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения!

С праздником!

Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) Лена Афанасьева.

1 мая 2022г.