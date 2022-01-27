Министр здравоохранения Якутии о ситуации в «Триумфе»

Сегодня в 18.30 состоялся брифинг министра здравоохранения Якутии Лены Афанасьевой, на которой она сообщила: 27.01 открылся центр для больных с респираторными заболеваниями в «Триумфе»

Скопилось большое количество людей для сдачи экспресс-теста, поэтому принято ввести ограничение на базе центра.

В центре принимают лиц только с симптомами ОРВИ, ОРЗ: температура до 38, одышка.

В настоящий момент центр обслужил 2300 человек , 40% не имели признаков ОРВИ.

Просим не создавать очередь и скученность в этом центре, не подвергать себя риску заражения. Министр призывает не создавать столпотворение в центре и приносит извинения за сложившуюся ситуацию.

Фото: Якутия24 Источник: тгк YKT.TOP

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