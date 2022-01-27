27.01.2022
18:49
197

Медицина

Министр здравоохранения Якутии о ситуации в «Триумфе»

Сегодня в 18.30 состоялся брифинг министра здравоохранения Якутии Лены Афанасьевой, на которой она сообщила:

  • 27.01 открылся центр для больных с респираторными заболеваниями в «Триумфе»
  • Скопилось большое количество людей для сдачи экспресс-теста, поэтому принято ввести ограничение на базе центра.
  • В центре принимают лиц только с симптомами ОРВИ, ОРЗ: температура до 38, одышка.
  • В настоящий момент центр обслужил 2300 человек , 40% не имели признаков ОРВИ.
  • Просим не создавать очередь и скученность в этом центре, не подвергать себя риску заражения.

Министр призывает не создавать столпотворение в центре и приносит извинения за сложившуюся ситуацию.

Фото: Якутия24
Источник: тгк YKT.TOP
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх