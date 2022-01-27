27.01.2022
18:49
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Медицина
Министр здравоохранения Якутии о ситуации в «Триумфе»
Сегодня в 18.30 состоялся брифинг министра здравоохранения Якутии Лены Афанасьевой, на которой она сообщила:
- 27.01 открылся центр для больных с респираторными заболеваниями в «Триумфе»
- Скопилось большое количество людей для сдачи экспресс-теста, поэтому принято ввести ограничение на базе центра.
- В центре принимают лиц только с симптомами ОРВИ, ОРЗ: температура до 38, одышка.
- В настоящий момент центр обслужил 2300 человек , 40% не имели признаков ОРВИ.
- Просим не создавать очередь и скученность в этом центре, не подвергать себя риску заражения.
Министр призывает не создавать столпотворение в центре и приносит извинения за сложившуюся ситуацию.
Фото: Якутия24
Источник: тгк YKT.TOP
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