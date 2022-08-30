30.08.2022
19:31
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Медицина

Министр здравоохранения приняла участие в акции «Помоги пойти учиться»

30 августа в рамках ежегодной акции «Помоги пойти учиться» министр здравоохранения Лена Афанасьева вручила подарки детям, находящимся на попечении ГКУ РС (Я) «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

В учреждении проживают дети в возрасте от 3-х до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей и нуждающиеся в социальной помощи и реабилитации, которым наиболее необходима также и материальная помощь.

Коллектив Минздрава и Ресурсного центра Минздрава Якутии собрал денежные средства для покупки наборов первоклассника детям, впервые идущим в школу. От имени всех медицинских работников министр вручила подарки будущим школьникам и пожелала им успехов и усердия в учебе.  

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс служба Минздрава РС(Я)

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