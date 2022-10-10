Министр здравоохранения осмотрела мобильный офтальмологический комплекс

Министр здравоохранения РС(Я) Лена Афанасьева осмотрела мобильный офтальмологический комплекс на базе КАМАЗ. Экскурсию провел главный врач Якутской офтальмологической больницы Иван Луцкан. «Выезжая в районы, врачи мобильного комплекса проводят первичную диагностику и отбор пациентов для оперативного лечения, также начали проводить амбулаторное лазерное лечение. Только во время последней командировки в Южную Якутию на базе медкомплекса было осмотрено более 500 пациентов и прооперировано 35 пациентов, — сказал Иван Петрович.

Министр переговорила и с водителем автомашины Виталием Гулько, который отметил, что комплекс хорошо проходит в любых условиях Якутии, доезжает в труднодоступные наслега, за последнюю поездку выездная бригада посетила 19 сел Алданского, Нерюнгринского районов.

Напомним, что комплекс был закуплен по поручению главы Якутии Айсена Николаева за счёт бюджета республики.