Министр вручил бойцу спецоперации якутский нож

Вячеслав Емельянов вручил бойцу спецоперации якутский нож от имени Главы Якутии

Сегодня, 30 декабря в аэропорту Якутска министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов встретил вернувшегося бойца из специальной военной операции Николая А. (имя изменено – ред.).

Николай был призван в сентябре, участвовал в боевых действиях спецоперации на территории ДНР, в ходе которых получал ранения. Домой вернулся на краткосрочный отпуск — из Якутска Николай поедет в родное село в Томпонском районе. После небольшого отдыха с родными отправится обратно в Якутск, где планирует подправить здоровье. А затем снова в строй, защищать интересы страны.

Вячеслав Емельянов с приветственной речью вручил Николаю от имени Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева специально выкованный якутский нож и другие памятные подарки.

«С самого начала специальной военной операции наши бойцы на передовой. Отстаивают честь Родины, проявляя смелость и отвагу. Мы договорились с Николаем, что окажем посильную помощь в необходимой медицинской реабилитации перед его возвращением в зону спецоперации», — отметил министр.