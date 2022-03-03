03.03.2022
20:56
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Происшествия

Министр внутренних дел по Якутии о фактах антивоенных акциях

Министр внутренних дел по Якутии Владимир Прокопенко заявил, что полиция будет действовать жестко и оперативно по отношению к гражданам, участвующим в антивоенных акциях. Такое заявление он сделал, на пленарном заседании Ил Тумэн, сообщает News.Ykt.Ru.

— Мы будем действовать жестко и оперативно в рамках действующего законодательства. Сегодня такие факты в республике есть. В течение трех часов мы всех устанавливаем, выносим официальные предостережения. Сегодня есть вопросы к нашим учебным заведениям. Я вчера перед главой республики инициировал на 9 марта проведение совещания, куда будут приглашены все руководители учебных заведений. Потому что эта работа в учебных заведениях абсолютно сейчас не проводится.

Полностью на News.Ykt.Ru.

Фото: пресс-службы Ил Тумэна
Источник: News.Ykt.Ru.
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